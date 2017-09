‘La Reina de España’ llega a Miami

Este viernes 1 de septiembre, a las 8 p.m., en el Coral Gables Art Cinema se estrenará La Reina de España (2016), el filme más reciente del multipremiado director español Fernando Trueba, quien hará acto de presencia en la alfombra roja a la 7 p.m., e introducirá su película durante las funciones del fin de semana. La iniciativa de homenajear al cineasta iberoamericano contempla además, proyecciones del filme La niña de tus ojos (1998), con precio de descuento para público y miembros, en cartelera hasta el 14 de septiembre, así como la oportunidad de ver su documental Calle 54 (2000), en versión restaurada y remasterizada, durante toda una semana a partir del próximo día 8. El Nuevo Herald intercambió algunas ideas con el director madrileño respecto al estreno y su visita a Miami: “Mi amistad con esta ciudad viene desde que estrené aquí mi primera película, Opera primaen 1981, y me encontré con Nat Chediak, con quien, además de la amistad, he compartido tantos proyectos comunes. Me siento en casa en Miami”, explicó.

Penélope Cruz y Chino Darín en una escena de “La reina de España” (2016).

La Reina de España es una comedia que relata el proceso de filmación de una biografía ficticia sobre Isabel I de Castilla (1479-1504), conocida como Isabel la Católica, en la España de los años 50, durante el mandato franquista. Macarena Granada, interpretada por Penélope Cruz en el personaje protagónico, regresa a su país de origen después de triunfar en Hollywood para rodar esta cinta, acompañada de personajes muy singulares, que la conducirán a situaciones hilarantes, románticas y a otras, un poco más serias, como el hecho de tener que enfrentar al Generalísimo Francisco Franco.

Lo interesante de La Reina… es que se trata de una secuela de su filme anterior La niña de tus ojos (1998), la cual obtuviera 7 premios Goya y que gira en torno a la realización de un musical en la Alemania nazi, con el mismo elenco y estrella principal, 18 años después. A propósito de esta recuperación nos cuenta su creador: “En algún momento decidí plantearme la posibilidad de seguir contando las aventuras de ese grupo de personajes. No me dejaban en paz. Y eso me gustaba. Eran como amigos. Seguían estando ahí”, expresó de forma jocosa; a lo que añadió: “las dos películas tienen en común al menos 8 de sus personajes, interpretados por los mismos actores, aunque la acción se desarrolla ahora en otro lugar. Incluso, los que menos hayan cambiado, han sido afectados por el paso del tiempo”, afirmó. El elenco incluye a Antonio Resines, Neus Asensi, Loles León, Arturo Ripstein, Jorge Sanz y Rosa María Sardà, además de Ana Belén, Javier Cámara y Chino Darín.

Esta superproducción, además de ser una comedia dramática es también un homenaje al cine épico y una nota alegre sobre las interioridades de la industria, haciendo uso del discurso metafílmico, o lo que se conoce popularmente como “cine dentro del cine”, desde una evidente y justificada intertextualidad. Trueba, refiriéndose al público que disfrutará del estreno en Miami dijo: “esta película es mi carta de amor al cine y a quienes lo hacen. A quienes les gustó la primera, también les gustará la segunda. Siempre me han atraído las películas sobre el cine o el teatro: Sunset Boulevard, Sullivan’s Travels, To be or not to be, The Bad and the Beautiful. Todo mi amor por la comedia clásica está presente en La Reina de España, confesó.

Fernando Trueba (Madrid, 1955), director de cine, guionista y productor español, trabajó como crítico de cine para el periódico El País y La Guía del Ocio, iniciándose en la industria del entretenimiento con su filme Ópera prima (1980). Más tarde alcanzó la fama con la comedia Sé infiel y no mires con quién (1985) y en 1988 fue presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Su consagración llegó con Belle Époque (1992), galardonada con 9 premios Goya, la cual le valió en 1993 un premio Oscar como mejor película de habla no inglesa. Sobre este filme tan conocido el director manifestó: “Recuerdo Belle Époque con un enorme cariño, su escritura, su rodaje, las alegrías que nos dio después, pero yo no soy quién para decir cuál es mi mejor película. El éxito, los premios y la calidad no necesariamente coinciden, aunque a veces lo hacen” sentenció.

Penélope Cruz en una escena de “La reina de España” (2016). Universal España Imagen de cortesía

Entre sus últimos trabajos destacan El milagro de Candeal (2004), el filme de animaciónChico y Rita (2010), que obtuvo una nominación a los premios Óscar; y El artista y la modelo (2012) con Claudia Cardinale y Jean Rochefort. Al preguntarle que opinión le merece Penélope Cruz como actriz, ya que vuelve a ser su protagonista en La Reina… contestó: “es una actriz soberbia. Perfeccionista y, al mismo tiempo, intuitiva. Posee las dos cosas esenciales, la técnica y el don”.

Antes de terminar nuestra conversación y a propósito de la proyección de la copia restaurada de su documental Calle 54, se imponía indagar sobre la importancia de la música en su vida personal y profesional, a lo que respondió con ganas: “Creo que a lo que más horas dedico en mi vida, después de dormir, es a escuchar música. No concibo la vida sin ella. Aunque también amo el silencio. Después vienen el cine y la literatura, mis dos grandes pasiones”. Calle 54, por su parte “es un filme importante porque allí podemos ver a algunos grandes de la música que ya no están con nosotros como Bebo Valdés, Cachao, Chico O’Farril, Tito Puente, Mario Rivera, Hilton Ruiz, Gato Barbieri, Dave Valentín, Patato, Puntilla y Steve Berrios, grandes maestros todos ellos”, resumió el cineasta que no sólo dirige películas de época sino que ha ganado varios premios Grammy por sus distintas producciones a músicos españoles y latinos. Este primer fin de semana de septiembre será una buena oportunidad para conocerlo en persona, dialogar con él, acudir a su estreno y revisitar parte de su filmografía.