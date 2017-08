Entre lo real y lo imaginado: arte abstracto cubano en el Museo de Coral Gables

Recientemente un importante coleccionista de arte cubano contemporáneo afirmaba que el mejor arte cubano no se estaba produciendo en La Habana –entendamos Cuba– sino en Miami. Otros, en cambio, piensan que es a la inversa.

Ni una cosa, ni la otra. Es una diatriba sin sentido desde diciembre de 2014, tras el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. En este corto período hemos sido testigos de una legión de artistas que comparten, entre La Habana y Miami, exposiciones, estudios y también residencia. Que circulan libremente sin los obstáculos de antaño, que producen y, desde luego, venden tanto aquí como allá, gracias a una nueva realidad social y cultural bajo auspicios gubernamentales, de instituciones artísticas y universitarias, tanto cubanas como estadounidenses.

De modo que enzarzarse en polémicas sobre qué arte es más cubano, o cuál es mejor, reivindicando el de La Habana en detrimento del de Miami, o viceversa, es caer en pura escolástica. Una escolástica más pendiente de los últimos ecos de la Guerra Fría, que del nuevo escenario económico, de la nueva realidad sociocultural que, para bien, está desmantelando la geopolítica cubana de los últimos 50 años.

Precisamente, la Fundación CINTAS y sus premios han dado un importante paso en este nuevo escenario, al abrir sus premios a los artistas residentes en Cuba. Dicho sea de paso: sería deseable que instituciones similares u homologas de Cuba, también hicieran una apertura más transparente en esta dirección.

La exposición Between the Real and the Imagined: Abstract Art from CINTAS Fellows, curada por Elizabeth Cerejido recupera la tradición abstracta del arte moderno y contemporáneo cubano, y cubano americano, dentro de la colección de la Fundación CINTAS. Esto implica un movimiento que tiene tanto de retrospectivo como de prospectivo. En retrospectiva, porque se incluyen obras de artistas fundacionales de la abstracción cubana, y también latinoamericana, como son, por ejemplo, Carmen Herrera, Zilia Sánchez, Mario Carreño o José Mijares. Artistas que emergen aproximadamente entre la década de 1940 y la década de 1950. Prospectivo, al contemplar obras de artistas muy jóvenes recientemente laureados por los premios de la Fundación CINTAS como, entre otros, Leyden Rodríguez Casanova y Vanessa Díaz, cuyos trabajos se dan a conocer fundamentalmente pasada la primera década del siglo XXI.

En total la muestra recorre más de siete décadas de arte abstracto cubano, y cubano americano, a través de 27 artistas. Con obras (algunas expuesta por primera vez) pertenecientes la mayoría de ellas a la Colección CINTAS, pero también a fondos de colecciones privadas. Todo ello da una idea del esfuerzo desplegado para poner en perspectiva historiográfica una parte muy importante de la tradición del arte abstracto en la Colección CINTAS. Y dentro de estos esfuerzos, en Estados Unidos, por acercarse historiográficamente a la tradición del arte abstracto cubano vale la pena mencionar, entre otras, la exposición The Silent Shout: Voices in Cuban Abstraction 1950-2013 (Virginia Miller Art Space, Miami, 2014), muestra cuidada que relacionaba diferentes grupos y generaciones de abstractos cubanos, curada por Janet Batet, José Angel Vincench y Rafael Díaz-Cazas. También es reseñable Concrete Cuba (David Zwirner, Gallery, N.Y, 2016), centrada en el Grupo de los diez pintores concretos y, sin ir más lejos, la completísima exposición Carmen Herrera: Lines of Sight, (Whitney Museum of American Art, N.Y, 2017), organizada por Dana Miller.

En este contexto Between the Real and the Imagined: Abstract Art from CINTAS Fellows registra algunos caracteres importantes respecto a las exposiciones nombradas. Por ejemplo, es una muestra que, además de pintura, escultura y arte instalativo, incluye buen número de fotografías de Liset Castillo, Andrés Serrano y Luis Mallo. La fotografía es algo no contemplado en las exposiciones apuntadas. Muy peculiar también es –aunque no exclusivo– el hecho de incluir en número inédito, eso sí, artistas no nacidos en Cuba (Serrano, Díaz y Gean Moreno, por ejemplo).

Mirada en perspectiva, un espectador atento puede percibir los contrapuntos presentes en el campo de la abstracción. Puede distinguir, como afirma Cerejido “la abstracción geométrica de los años cincuenta de Rafael Soriano, Mario Carreño y José Mijares, el arte concreto de Carmen Herrera”, con una obra, por cierto, de su serie capital Blanco y verde, 1966. Pero también puede descubrir “Los experimentos constructivos de Zilia Sánchez, y la filosa abstracción de Fernando García de los años 80”. A todo este espectro poético se suman además, “las más recientes instalaciones multidimensionales de las cubano-americanas María Martínez-Cañas, Leyden Rodríguez Casanova y Vanessa Díaz”, destaca Cerejido.

Between the Real and the Imagined (…) ensaya, desde la particular historia de la Colección CINTAS y dentro del concierto de exposiciones sobre esta temática, nuevos espacios de lecturas. Que son, por un lado, aquellas que emergen del entrecruzamiento generacional, de esta superposición de visiones que transitan de la modernidad a la contemporaneidad, de la historia prerrevolucionaria a la postrevolucionaria. Por el otro, lecturas que asumen abiertamente autores nacidos en Cuba como los nacidos en Estados Unidos, problematizando tanto la dimensión de lo nacional, como lo historiográfico, removiendo el suelo de cierto lugares comunes instalado ya en las lecturas de la abstracción.

Volviendo al principio, Between the Real and the Imagined se hace eco del nuevo escenario que vive hoy el arte y la cultura de Cuba y su diáspora, de un espíritu inclusivo con el que late ya el pulso de la Colección CINTAS. Un espíritu en el que también se enmarca, entre otros, un proyecto como Dialogue in Cuban Art, desarrollado recientemente entre artistas y curadores destacados a ambos lados del Estrecho de la Florida, inspirado en una idea precisamente de Cerejido.

“Between the Real and the Imagined: Abstract Art from CINTAS Fellows” en el Coral Gables Museum. 285 Aragon Avenue. Inaugura el jueves 31 de agosto y estará abierta hasta el 22 de octubre. www.coralgablesmuseum.org

Dennys Matos es crítico de arte y curador. Trabaja y reside entre Miami y Madrid. dmatos66@gmail.com