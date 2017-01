Da comienzo el Festival Miami con grupos como Tiempo Libre y La Santa Cecilia

La Orquesta del Instituto Henry Mancini de la Escuela Frost de Música se presenta junto a la soprano Joan Beal el 19 de enero. Eric Reed

La espectacular cartelera de estrellas en ascenso y músicos legendarios que se presentarán en el Festival Miami, un festival anual de música multigénero, girará en torno a cuatro temas: Great Performances, Jazz and Beyond, Music of the Americas y Creative American Music.

Entre el 19 de enero y el 11 de febrero de 2017, el festival ofrecerá un programa de conciertos únicos a cargo de músicos ganadores del premio Grammy y artistas de reconocimiento internacional, quienes demostrarán su talento junto a estudiantes estelares y docentes artistas distinguidos de la Escuela de Música Frost. Los conciertos se llevarán a cabo en el ambiente íntimo del auditorio UM Maurice Gusman Concert Hall, de 600 butacas, ubicado en 1314 Miller Drive, en el campus de Coral Gables.

La Escuela de Música Frost de la Universidad de Miami y UHealth – Sistema de Salud de la Universidad de Miami anuncian patrocinan los eventos se ofrecen con entrada gratuita y también se presentan componentes educativos, tales como ensayos abiertos y conversaciones coordinadas con artistas. Los boletos ya están a la venta al público en general a partir de $15. Pueden adquirirse en línea en www.festivalmiami.com, llamando al 305-284- 4940, o por correo electrónico en fmtickets@miami.edu.

La 33.ª temporada del Festival arranca el jueves, 19 de enero en el Adrienne Arsht Center con House of Cards in Concert, dirigida por Jeff Beal, cuatro veces ganador del premio Emmy y compositor de la serie original de Netflix. Este evento multimedia de transmisión en vivo en pantalla presentará a la Orquesta del Instituto Henry Mancini de la Escuela Frost de Música y a la soprano Joan Beal, así como un montaje de escenas de la exitosa serie dramática, y dará vida a la música de las distiguidas composiciones de Beal de las primeras tres temporadas y que han sido ganadoras del premio Golden Globe. El fin de semana de apertura también se destaca por un concierto el 20 de enero de Tiempo Libre, triple nominada al premio Grammy. La agrupación es una de las bandas latinas más populares de la actualidad en los géneros de música latina y afrocaribeña.

Después de mucho esperar, el 21 de enero, los fanáticos de la música electrónica y dance del sur de Florida se deleitarán en una velada con uno de los mejores DJ’s del mundo, Mark Farina, quien mostrará su distintivo estilo que combina jazz, downtempo y música house acentuados por samples vocales inconfundibles de su último lanzamiento, Mushroom Jazz 8, la última entrega de una de las compilaciones más largas de la música electrónica.

Otros artistas destacados del Festival Miami incluyen:

La mezzosoprano Alicia Hall Moran, que protagonizó The Gershwins’ Porgy and Bess en Broadway y se la conoce por sobrepasar los límites de la actuación con un toque pasional. A ella se le unirá el arreglista de jazz nominado al premio Grammy, Decano de la Escuela de Música Frost y pianista Steinway Shelly Berg para emocionar al público con un programa de una única velada que se titula Jazz Goes to the Opera el 25 de enero. Este dúo dinámico explorará los puntos de intersección y el lirismo de la gran ópera y del jazz, e incluirá la naturaleza improvisada de arias de Gioachino Rossini y el dramatismo de clásicos del jazz como Lush Life de Billy Strayhorn. El público podrá disfrutar de momentos maravillosos con nuevas interpretaciones de Leonard Bernstein y George Gerswin a cargo de Clifford Brown y Stevie Wonder.

El festival continúa el 26 de enero con una apasionante cartelera con las más ilustres estrellas del jazz de hoy, quienes subirán al escenario para ofrecer un tributo estelar a Dizzy Gillespie con la galardonada Frost Concert Jazz Band para celebrar el centenario de Dizzy Gillespie; se incluirán algunos de los jazzistas más cercanos a Gillespie: el protegido del ícono del jazz, Jon Faddis, el ganador del Jazz Master del NEA, Jimmy Heath, el aclamado baterista, Ignacio Berro, el elogiado pianista cubano, Gonzalo Rubalcaba, y el joven y excelente pianista de jazz local, Martin Bejerano.

La noche siguiente, el 27 de enero, la animada banda de fusión latina ganadora del Grammy, La Santa Cecilia, presentará una fascinante combinación de estilos que incluyen cumbia, rumba, bolero, tango, jazz, rock y soul. Los amantes de la música latina del sur de Florida se sorprenderán con este programa inolvidable que cuenta con esta apasionante voz musical para una nueva generación de latinoamericanos.

Festival Miami continúa con una gala especial de Steve Reich Masterpieces – Electric Counterpoint el 29 de enero, que presenta una excepcional actuación colectiva de piano e instrumentos de percusión de obras clásicas favoritas a cargo del compositor ganador del premio Pulitzer, el estreno en Florida del Cuarteto con 2 pianos y 2 instrumentos de percusión de Reich y una nueva transcripción autorizada de Electric Counterpoint.

El 1 de febrero, los amantes de los conciertos del sur de Florida podrán disfrutar de un programa exclusivo del nominado al Grammy latino Quattrosound, un conjunto fresco e innovador que combina brillantemente ritmos latinos, pop, jazz y música clásica de fusión, en la espectacular presentación de la experiencia sonora Popzzical.

El 4 de febrero, el compositor y cantante ganador de varios premios Grammy, Bruce Hornsby, se presentará junto a la Orquesta del Instituto Henry Mancini de la Escuela de Música Frost en una gala muy especial que se titula Life in the Psychotropics, and Other Musical Adventures. El ilustre maestro Michael Tilson Thomas, ferviente seguidor de las recientes composiciones musicales modernas y aventureras de Bruce Hornsby, lo invitó el año pasado a interpretar cuatro canciones nuevas con la New World Symphony en un concierto de Nuevas Obras; luego, lo estimuló para que presentara más. El conjunto completo de composiciones se presentará en forma inédita en Festival Miami.

Festival Miami presentará la celebración de otro centenario especial este año, el de la legendaria pionera del jazz Ella Fitzgerald, con un concierto especial el 8 de febrero, donde actuará la sensacional cantante, compositora e instrumentalista de jazz, pop y folk Becca Stevens, a quien The New York Times ha elogiado al llamarla “….el mejor secreto guardado de Nueva York”. Becca actuará como artista invitada junto con la maravillosa agrupación vocal Frost Jazz Vocal 1 Ensemble. El público quedará fascinado por esta velada de éxitos clásicos del cancionero estadounidense al igual que por los arreglos de las composiciones originales de Stevens.

El festival continúa el 9 de febrero con el famoso violinista de bluegrass, jazz y música country Mark O’Connor, que trae a Miami su flamante banda, la O’Connor Band, para deslumbrar al público del sur de Florida con animadas interpretaciones y clásicos tradicionales de su reciente lanzamiento, Coming Home, que alcanzó el primer puesto en la lista de Billboard.

La noche siguiente, el 10 de febrero, Thomas Sleeper dirigirá la Orquesta Sinfónica Frost en una gala muy especial con trabajos anteriores y nuevos lanzamientos. El programa incluye la épica obra New England Triptychde William Schuman, que se estrenó hace 60 años en la Universidad de Miami, junto con otros dos estrenos: There Are No Words, de James Stephenson, una respuesta musical a la violencia perpetrada contra nueve miembros de la Iglesia Episcopal Metodista Africana Emanuel el 17 de junio de 2015 y el ciclo de canciones de Richard Moriarty sobre la Guerra Civil, We That Wait, que rinde homenaje a las mujeres y presenta a la internacionalmente aclamada mezzosoprano Robynne Redmon como solista invitada.

El concierto de la gran final de Festival Miami se realizará en North Beach Bandshell en Miami Beach el 11 de febrero cuando Festival Miami presente en forma conjunta a la ecléctica e inclasificable banda de jazz/fun/colectiva global dos veces ganadora del premio Grammy Snarky Puppy, “un espectáculo instrumental centrado en el ritmo que cuenta con una base de seguidores fanáticos y un divertido estilo difícil de clasificar” (The New York Times). Este evento se presenta con la colaboración del primer Festival Anual de Música GroundUP.

Festival Miami ha sentado un precedente en las últimas tres décadas al ofrecer una serie que combina una gran variedad de música desde el punto de vista artístico y cultural con oportunidades educativas. El festival ofrece 20-30 conciertos cada temporada para que el público de todas las edades tenga la oportunidad de enriquecerse a través de estas presentaciones de música en vivo. Es un espectáculo inigualable en cuanto a la variedad de presentaciones musicales, y es reconocido en todo el sur de Florida, en EE. UU. y en la comunidad internacional por sus aportes culturales y por permitir la expansión de oportunidades académicas y el enriquecimiento cultural a toda la zona del sur de Florida y a sus visitantes. La serie de conciertos del festival presenta a los reconocidos conjuntos de estudiantes y docentes-artistas de la Escuela de Música Frost, y brinda una misión educativa que incluye conciertos infantiles, clases magistrales, conferencias, foros y conciertos que resaltan acontecimientos históricamente significativos.

Para obtener una lista completa de los conciertos y para solicitar los boletos en línea, visite http://www.miami.edu/frost/index.php/festival_miami/o envíe un correo electrónico a fmtickets@miami.edusi desea recibir información adicional.