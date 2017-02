Art Wynwood regresa a Miami en su 6ta edición

Art Wynwood, la feria de arte contemporáneo, regresa a Miami en su sexta edición, del 16 al 20 de febrero. Producida por Art Miami LLCC, el fin de semana de los Presidentes será uno en el que artistas emergentes así como de renombre internacional y modernos traerán a Miami un despliegue de obras.

Entre los artistas que se presentan este año se encuentra el legendario Shepard Fairey al que se le hará entrega del Art Wynwood Tony Goldman Lifetime Artistic Achievement Award. También incluirá una exhibición de los grandes maestros de la pintura cubana del siglo XX así como artistas cubanos del siglo XXI.

La Feria, que durará cinco días, es auspiciada por Christie’s International Real Estate y dará comienzo con una Gala VIP en el The Art Wynwood Pavilion, a beneficio del Miami City Ballet, antes de abrir sus puertas al público en viernes 17. Esta Feria ofrece a los coleccionistas tanto como a los entusiastas del arte una oportunidad de adquirir obras de arte importantes.

El pasado año la prestigiosa feria atrajo a más de 36,500 prominentes coleccionistas, curadores, diseñadores y aficionados de arte de todas partes del mundo. Esta temporada Art Wynwood mostrará obras de 60 galerías, que exhibirán obras de más de 500 artistas que representan, más de dos docenas de países incluyendo Alemania, España, Rusia, Canadá, Francia, Inglaterra, Argentina, Colombia y Estados Unidos.

Art Wynwood se diferencia de otras ferias en su oferta de instalaciones artísticas únicas y eventos especiales. Entre lo más llamativo este año está:

▪ Art Grand Slam, presentado por GALLERIA CA’ D’ORO: La campeona mundial de tenis y artista visual Martina Navratilova, se une al artista contemporáneo esloveno Juro Kralik en su primera exhibición en Estados Unidos. Entre ambos crean una obra en torno al tenis y pinturas abstractas basadas en este deporte. Más información: www.pjcf.org

▪ Shepard Fairey, el famoso artista norteamericano contemporáneo, diseñador, activista, ilustrador, entrepeneur y fundador de la línea de ropa OBEY recibirá este año el Art Wynwood Tony Goldman Lifetime Artistic Achievement Award. Recientemente Fairey realizó una serie titulada ‘We The People’ que llevaban mensajes como “Protect Each Other” (Protéjanse unos a otros) o ‘Defend Dignity’ (Defiende la dignidad) como protesta hacia el presidente Donald Trump. Una selección de los mismos estará en exhibición durante la Feria.

▪ Vertu Fine Art presentará Black History Month, y al artista de Nueva York Cey Adams, que exhibirá una selección de su serie de banderas que lo inspiró a crear One Nation, un mural a gran escala.

▪ La estación Wynwood Radio estará transmitiendo en vivo desde la feria entrevistas a los artistas, discusiones y conferencias.

▪ El foco este año será el arte cubano. Coral Gables Museum se ha unido con Art Wynwood para resaltar la exhibición Cuban Art in the 20th Century, con obras de Wifredo Lam, Amelia Peláez, Armando Menocal, René Portocarrero, y muchos otros.

▪ PUENTE / BRIDGE es una exhibición especial que se centrará en la obra de artistas cubanos del siglo 21. Estos artistas han sido el puente que conecta con la expresión cubana tanto de la isla como fuera de ella. Además, el artista visual de Miami , diseñador de modas y director de The Creators Lab Luis Valenzuela, exhibirá una muestra de sombreros inspirados en la obra del pintor Cundo Bermúdez, así como versiones en miniatura impresas en tres dimensiones.

Programa:

Viernes, 17 de febrero.

2 p.m.: Discusión de arte entre Shepard Fairey y la Editora Asociada de Art News, Sarah Cascone.

5 p.m.: The Cuban Architects at Home and in Exile: The Modernist Generation: una conversación con Victor Deupi, Ph.D., University of Miami School of Architecture, quien hablará sobre la vivienda moderna cubana, y Jean-Franḉois Lejeune, Profesor de University of Miami School of Architecture, quien hablará de la ciudad moderna cubana.

7:30 p.m.: The Art Wynwood Tony Goldman Lifetime Artistic Achievement Award Dinner le otorgará un premio a Shepard Fairey.

Sábado, 18 de febrero

2:00 p.m.: Cuban Art in the 20th Century–Cultural Identity and the International Avant Garde: Panel de discusión entre Segundo Fernández, el galerista y curador de la exhibición Ramón Cernuda y Juan Martínez, autor del libro que acompaña la exhibición. El panel será moderado por Lyan Fernández, Jefe de operaciones de TotalBank.

Domingo, 19 de febrero

3:00 p.m.: Juro Kralik firmará el libro de su autoría Art Grand Slam.

De sábado a lunes, durante el horario de la feria

Miami Children’s Museum’s Artrageous Kids Center proveerá un sala infantil para niños entre los 3 y 13 años a los que el Museo del Niño les presentarán el mundo del arte mientras sus padres visitan Art Wynwood. Para información contactar a Anais en el teléfono (305) 373-5437 ext. 124 o arodriguez@miamichildrensmuseum.org

Horario:

Viernes 17 a domingo 19 de 11 a.m. a 7 p.m.

Lunes: de 11 a.m. a 6 p.m.

Dirección:

Midtown Miami, Wynwood, 3001 NE 1st Avenue, Miami, FL

Boletos: $25 para el día entero, $55 múltiples días. Estudiantes de 12 a 18 años y mayores de 62, $15. VIP Preview Benefit: $200. Para más información o boletos favor de llamar al 1-800-376-5850, o escribir un correo electrónico a info@artwynwood.com or visite http://www.artwynwood.com/